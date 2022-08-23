資深藝人余天、李亞萍一家在2022年相當不平靜，經歷余天小中風、李亞萍摔倒撞到頭，二女兒余苑綺的病情急轉直下，在8月21日逝世，小兒子余祥銓始終忙著張羅家裡大小事，陪伴在爸媽身旁，余祥銓過去常因負面事件登上新聞媒體，近年余祥銓以實際行動孝順父母，讓演藝圈前輩何篤霖也大為改觀。

余祥銓日前上節目《命運好好玩》，當時余苑綺還未過世，他透露家裡事情接踵而來，爸爸突然小中風、媽媽摔倒撞到頭，二姊體力和精神每況愈下，連樓梯都走不太上去，讓余祥銓相當不捨，同時，余祥銓也會關心余苑綺和外甥女，全心全意為家庭付出。

余祥銓一肩扛起照顧家庭的責任，讓主持人何篤霖坦言：「真沒想到，以前看余祥銓好像一天到晚出狀況，沒想到他還挺孝順，變成家裡面的依靠」，余祥銓經紀人「閃亮亮」也在旁邊大讚：「他是最有肩膀的」。

何篤霖讚余祥銓孝順，是余家的依靠。（圖／取材自命運好好玩 Youtube）

余苑綺撒手人寰，余祥銓昨（22日）坦言，二姊病逝全家人狀況都不好，難過到都沒吃東西，尤其擔心爸爸余天，透露他血壓飆到快200，「他前陣子又才中風，滿擔心爸爸的身體」，而余苑綺告別式將在下周一（29日）上午於第一殯儀館舉行。