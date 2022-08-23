張菲代替家屬送行政院長蘇貞昌離開靈堂。（粘耿豪攝）

資深藝人、立委余天與李亞萍的二女兒余苑綺勇敢抗癌8年，21日仍不敵病魔辭世，享年39歲。與余天有數十年深厚交情的演藝圈大姊大白冰冰及「綜藝大哥大」張菲23日下午都親赴余苑綺追思會場向家屬表達哀悼。張菲說自己主要是來安慰余天、李亞萍，勸他們該放下要放下，不能太傷心，並透露自己除了看著余苑綺長大，兩人還有「其他交情」。

張菲表示他和余天、李亞萍關係很親近，所以也代表謝謝大家關心余家人的事，並希望他們節哀，「今天來最主要是安慰，有些事沒辦法扭轉。老實說他們年紀不小了，不能再這樣傷心了。他們夫妻這一生對演藝圈付出許多，這種事情（喪事）他辦最多，大家都知道，今天換成自己女兒，所以大家都覺得很傷心」，他乍聽到余苑綺離開消息，也在電視機前面想說是真的嗎，覺得很難過。

他說余天夫婦對演藝圈、台灣社會貢獻很大，什麼事都任勞任怨，「我是勸他，大家都年紀大了，該放下還是要放下，也不能太傷心，最重要是身體要顧好。希望他們夫妻二人不要再這麼一直辛苦付出，這樣不是辦法，要為自己想想」。他並透露有勸他們要不要一起到花蓮來當鄰居，老年日子大家也有個伴。

張菲也透露，除了看著余苑綺長大，他跟余苑綺還有其他交情，「我們在健身房還經常一起健身，她是很有意志力的人，始終很積極，那時候她已經有一個小孩，還是為了身體健康，常去健身運動」。他祝福余苑綺離苦得樂，也感嘆病魔不分年紀，愈年輕可能愈辛苦，「這是一個解脫，再撐下去真的太痛苦了。余天說得對，他這個很可憐的女兒。我相信她已經在天上做個美麗、無憂無慮、快樂的天使」。