知名直播主連千毅近日和老婆「娜美」石帕玉鬧出婚變消息，在網路隔空互火多日，娜美同時公開一段黑絲襪影片，怒批連千毅是個自導自演的心理變態，甚至要求限期1個月內簽字離婚，否則將會採取法律手段，時隔多日，夫妻倆的9年婚姻似乎有了轉機，因為娜美突然刪光FB貼文，稍早連千毅也發布最新聲明。

連千毅老婆20日在私人臉書發文要離婚，文中指控連千毅是個自導自演的心理變態，還想以「情趣黑絲襪」來嫁禍她外面有小王，對此，連千毅則開直播澄清只是小吵架，且他非常照顧老婆、絕不可能離婚，不過石帕玉照下最後通牒，並給出一個月的期限，若不肯簽自動離婚協議書，將和連千毅對簿公堂。

不過，石帕玉23日突然刪掉砲轟連千毅的多篇文章，其一認為夫妻倆已決定和好，因此石帕玉才會氣消刪文，其二則指夫妻倆已徹底撕破臉，擔心發文恐影響官司才做出刪文處理；至於連千毅的臉書來看，發生這麼大的事情，結果還一切如常地曬跑車，同時還能曬各種工作合照，讓外界看得更加糊里糊塗。

而稍早連千毅也在臉書發布最新聲明，表示他與老婆娜美已協調好，回歸正常家庭生活，並感性透露他作為一名男人，家中最重要的兩個女人，媽媽跟老婆，凡事該多讓跟尊重，感情才會長久，並表示老婆石帕玉已經刪文，家庭美滿是最重要的，畢竟「床頭吵，床尾和」，並謝謝大家的關心。