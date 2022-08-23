搶國旅補助商機，富驛酒店集團旗下台北、台南、高雄三家加盟店趁勢推出指定房型「自己鋪床住宿0元起專案」，回饋國內外30萬名包含白雅.鉑金.黑尊各等級會員，凡富驛旅宿家會員，搭配悠遊補助1300元，就有機會免費住宿時尚國際連鎖品牌，除了體驗飯店房務人員溫馨的照顧外，凡參加本專案者亦可享當日下午1點半即可提早入住的貴賓禮遇。若續住第二晚每晚加收1300元的專案續住優惠 。

富驛酒店集團成立以來，除了提供最便利的地點深受國內外商旅人士青睞之外，更秉持品牌主軸「時尚 科技 健康」下迎合消費習慣與服務價值，飯店每間客房內除提供市場獨有特製的獨立筒彈簧床墊外，更於飯店櫃檯提供FX旅宿家會員獨享多款高級舒眠枕免費體驗服務(每日限量提供)。

台灣富驛酒店行銷業務部資深副總李奇儒表示，在疫情下繁忙商旅中，最需要的就是睡眠品質，有著良好的深度睡眠再加連續性的充分休息，才能讓住客在商務及旅遊當中取得極佳的狀態，尤其所提供的舒眠枕服務選用於各大國際星級酒店愛用商家合作，不管是價值1380元的竹炭枕，到1580元高級羽絨軟、硬枕、或乳膠枕、記憶枕都是經過一時之選，讓會員趁著商務旅行中的體驗，知道哪種舒眠枕給自己最佳的睡眠品質與健康。體驗之後FX旅宿家會員更可享有富驛精品生活館優惠購物宅配到家的尊榮服務。

自8月29日起至至10月6日止，台北/台南富驛時尚酒店每週一、週二，高雄富驛商旅每週二、週三皆可預訂，結合補助案 : 非會員每房$199元起 黑尊會員享0元入住；非補助案一般住客 每房$1499元起，專案限定「時尚客房一大床」各館指定日每天限量3間。