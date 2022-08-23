Netflix電影《極速首爾》以1988年首爾奧運會開幕禮為背景，描述由「最強車手」朴東旭（劉亞仁飾）率領懷抱美國夢的「上溪洞至尊隊」，成員包括《請回答1988》高庚杓飾演的「間諜 DJ」吳宇森，《機智牢房生活》李奎炯飾演的「人形導航系統」文福南，《人性課外課》朴柱炫飾演的「重機偽裝大師」朴允熙，還有限定團「Wanna One」出道的邕聖祐飾演「上溪洞馬蓋先」朴俊基，收到檢察官（吳正世飾）提出的臥底提案後，加入在政治圈掌握實權的姜會長（文素利 飾）交付「VIP秘密資金運輸作戰」，展開載著不法資金在首爾飆速賽車的驚險故事。

劉亞仁在片中展現帥氣飆車甩尾畫面，今（23日）首爾記者會上，卻坦言「其實跟車子不熟」，僅擁有最基本的普通汽車駕照，這次還去賽車場進修，讓自己變熟悉，「努力與車子合為一體。」而片中也能看到韓團「WINNER」成員宋旻浩首次轉戰大螢幕的表現，劉亞仁被問到與對方對戲時的感想，坦言是「受到衝擊」，因為宋旻浩獨特的自由感、剛強及表現力相當適合該片，原本擔心對方首次演電影會有壓力，但看到宋的自我突破也讓自己感嘆不已；高庚杓曾在2017年與劉亞仁共同演出《芝加哥打字機》，直呼很開心能夠再次合作，這次飾演DJ的他還特別買了一套昂貴設備，沒想到手指靈活度跟不上，但也因此玩出興趣，希望將來可以DJ的身份站在大眾面前。

劉亞仁（右起）在《極速首爾》中率領邕聖祐、李奎炯等載著不法資金在首爾飆速賽車。（Netflix提供）

李奎炯則笑稱這次雖被稱為「人形導航系統」，但當年其實還沒有導航系統，所以對於要怎麼演出「老司機」的專業氣勢苦惱許久，且這次是飾演來自忠清道的北漂青年，拍攝時心裡是一直想著小時候聽到的爺爺姑姑叔叔們是怎麼講話來演戲；「上溪洞至尊隊」紅一點朴柱炫表示，雖然本身就會騎機車，原以為要在片中騎車不難，結果看到選手們騎車的模樣才發現自己差得遠，因此特別買了和片中同款檔車，力求騎車時的手勢與腳的姿勢都和專業選手一樣，苦笑喊「因此花了很多錢呢」；身為老么的邕聖祐則興奮說，第1次讀劇本時非常開心，心想「原來自己也能演出這樣的角色」，覺得這是個難得的機會且能和這些優秀的前輩合作，所以懷著激動的心情開始了拍攝；第一次演反派的文素利笑說：「是時候演壞人了！」也因為拍攝期較長，為角色多次燙了誇張的鬈髮來忠實呈現復古美感。

此外，劉亞仁在記者會上可說是相當開心，一出場就隨著現場音樂搖擺，還跟主持人說「聽到這樣的音樂很難不擺動」，最後他還突然「脫稿演出」，主動提到若現場所有人沒看到邕聖祐跳舞那就真的太可惜了，因為邕聖祐常常在拍片現場秀舞技給大家看，在主持人的鼓動下，劉亞仁更嗨到要演員群接力跟著跳舞，被點到名的邕聖祐儘管害羞，聽到音樂後依然立即從容地秀出精湛舞技，其他演員也接力擺出逗趣的舞姿讓記者會充滿了歡笑聲，最後劉亞仁邊笑邊說：「各位真的對不起！」文素利擺了帥氣姿勢還故意放話「亞仁啊！我們晚上見」，導演則開玩笑表示「如大家所見拍片現場就是這様吵鬧」，展現舉組深厚的交情。該片本周五（26日）下午三點於Netflix全球190國獨家上線。