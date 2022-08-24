「慢遊雲林5百五告讚」累積消費500元可抽的獎品。（周麗蘭攝）

雲林縣府下半年配合振興國旅觀光計畫，再度推出「慢遊雲林5百五告讚」累積消費500元抽400萬獎品活動，發票登錄平台今（24日）中午12點啟動，只要7月14日起至11月30日止在雲林縣登記合法商店家、旅宿業、觀光工廠等消費滿100元以上的發票，都可在「慢遊雲林App」的抽獎登錄，累積500元就可獲1組抽獎序號。

文觀處長陳璧君表示，這次振興光活動結合縣內11家觀光工廠、民宿飯店旅宿業者、縣內8大商圈、登記立案合法商店家加入，在業者力挺下，獎品總價值超過400多萬元。

大獎包括特斯拉汽車、電動機車、藍芽喇叭、藍芽耳機、Ipad、Dyson無線吸塵器、空氣清淨機、Switch健身環、劍湖山住宿券等。

陳璧君指出，今年7月14日起至11月30日止只要在雲林縣境內登記合法商店家、旅宿業、觀光工廠等消費滿100元以上的發票，都可以在抽獎平台登錄，消費累計金額滿500元就給1組抽獎序號，累計1000元給2組抽獎序號，以此類推，本次不限登錄的次數。

「月月抽好禮」活動將於9月15日、10月17日、11月15日的中午12點半舉行直播抽獎，最大獎百萬名車特斯拉則於12月15日壓軸抽出。

遊樂園業者表示，最近疫情比較舒緩，很多人出來消費，觀光工廠、旅遊場域每逢假日的遊客量都回流，期盼抽獎活動更帶動雲林觀光。

虎尾店家說，最近虎尾圓環的素還真雕像、中元節拜拜、虎尾鐵橋啟燈，遊客變得很多，雲林布袋戲館也幾乎每天都有遊覽車載客來。