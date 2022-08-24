民進黨前新竹市長林智堅遭台大、中華大學先後撤銷碩士資格，成為台灣第一位雙碩士遭通殺的公眾人物。中華大學也在臉書公布全部審定過程，但有消息指出，林智堅原本無意出席中華大學學倫會，是直到台大「判死刑」後才匆匆通知校方要出席。

中華大學指出，在7月7日、8日接獲多封指控林智堅論文抄襲竹科管理局報告的具名檢舉信件，於是便依規立案調查，7月14日成立委員會，到8月16日一共召開6次會議，過程中皆有通知被檢舉人與關係人出面口頭說明，保障權利。

中華大學指出，釐清本案事實後，參考美國大學教授協會所界定「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者。」之抄襲定義，以及教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第3款「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」之抄襲定義，認定林智堅君就本案碩士學位論文之寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大，並在今天依據校規「博、碩士學位論文抄襲處理要點」第12點規定，予以註銷林智堅碩士資格。

據了解，林智堅原先打算循「台大模式」，不予出席中華大學學倫會，但直到8月9日台大宣布撤銷其國發所碩士資格後，林智堅才改變心意，通知校方要出席11日的學倫會，但因過程中一問三不知，驚覺結果恐對自己不利，便搶先在學論會結束後的綠媒專訪上抱怨委員「先射箭再畫靶」、「態度不友善，極具針對性」。