國際新冠肺炎疫情未歇，前台大感染科醫師林氏璧赴日旅遊40天，靠著簡單防疫5招，在返國後進行多次篩檢，結果全都是陰性，但出國難免有染疫風險，林氏璧也透露可先做好5項準備事項。

林氏璧日前分享5項旅日防疫措施，包括全程戴外科口罩；盡量避免密閉較擁擠不通風的室內空間；絕不亂摸眼口鼻、接觸到外面的物品後要酒精乾洗手；盡量抓安全距離不要人擠人；搭機時戴N95口罩，儘量不飲食和上廁所。

林氏璧表示從日本回國後篩檢都是陰性，也分享旅日防疫的準備事項。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）

林氏璧今（24）日在臉書發文補充，自己有做好染疫的5項準備，像是攜帶足夠的快篩，有不舒服時會自己快篩；攜帶體溫計和血氧計，主動監測自我健康狀況，並先查好當地有收治外國人的醫院；準備退燒、止咳藥物及清冠一號備用；有規律飲用中醫防疫茶；下機五天內申辦針對訪日外國人的旅遊保險。

林氏璧也曾沙盤推演，如果在日本確診，若是輕症或無症狀就在旅館休息自我隔離，希望盡量能不要到就醫，真的有轉重症傾向才會儘速就醫。至於保險部分，要留意會給付醫療費用和轉運回國費用的保單。