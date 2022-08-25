前新竹市長林智堅雙碩士學位遭「雙殺」，桃園市議會國民黨團25日直指黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦和民進黨桃園市長參選人鄭運鵬是「挺抄襲3人組」，不分黑白力挺林智堅，要求3人要為識人不明、破壞道德標準向桃園市民道歉。

國民黨團總召徐其萬說，前新竹市長林智堅月初被台大學倫會認定碩士論文抄襲嚴重，決議撤銷論文跟碩士學位，中華大學昨也做出相同處分，這種嚴重的「雙抄襲」、不誠信的人，雖然已經退選桃園市長，但市長鄭文燦跟立委鄭運鵬仍然力挺，認為2人應該要為識人不明、支持林來參選向市民公開道歉，尤其鄭運鵬是「挺抄襲」最甚者，如今轉換身分要來選桃園市長，相信市民素質高，不會讓抄襲者和挺抄襲者來當市長。

「不分青紅皂白瞎挺的人，憑什麼選桃園市長！」議員梁為超說，林智堅論文事件，蔡英文、鄭文燦和鄭運鵬，重頭到尾都全力力挺林智堅，如今林的雙論文都無效被撤銷，代表3人識人不明，一定要盡快道歉。

議員徐玉樹也諷刺，「挺抄襲」的鄭運鵬接棒當民進黨桃園市長參選人，代表民進黨內鬥很嚴重，同樣在地經營的的鄭寶清，誠信比鄭運鵬好太多，可惜不是「小英男孩」得不到黨中央青睞。他直言，林智堅學位雙殺，一直高喊沒問題的鄭運鵬還不願對判斷錯誤道歉，跟林智堅沒兩樣，從近來民調看出學位問題對民進黨是重創，綠營從上到下仍然硬拗，支持抄襲卻不願意認錯，對綠營選情感到憂心。

「挺抄襲3人組應該要誠實面對錯誤，站出來公開向市民道歉！」議員舒翠玲也說，林智堅論文雙殺不是學歷問題，而是誠信道德問題，蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬是非不明、黑白不分，只為了政黨選舉利益，破壞道德基本要求和市民情感，更摧毀台大和中華大學信譽，一定要公開道歉。