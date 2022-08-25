一名自稱受困在緬甸KK園區的男網友表示，他聽信朋友的話飛到泰國，沒想到卻被專人帶到緬甸KK園區，公司要求他得再騙5名台灣人，才得以返台，他崩潰地說「我不想踩著別人的屍體回台灣，也不願幫他們騙錢」，更透露因為他工作都在擺爛，三不五時被毆打，感嘆，「都怪我警覺性不夠高，不該相信朋友，已21歲了應該要有一定的判斷力」。

原PO昨（24）日於論壇《Dcard》指出，7月中旬朋友以台幣7萬高薪，騙他到泰國工作，主要負責協助老闆處理雜事，當時他覺得合理就答應了，7月31日從桃園機場飛往泰國曼谷，下飛機有人協助他辦理入境、簽證等事宜，接著再帶他去飯店，隔天再從曼谷飛往美索，休息近3小時後，被一台車載往「公司」，途中他發現離市區愈來愈遠，打開手機地圖才發現，接近緬甸了，當下他表明反悔不想去了，卻被車上的人拿著槍強行帶到KK園區，在裡面看到非常多受害的台灣人。

原PO表示，他說公司主要有兩個部門，分別為人事部及業務部，人事部就是要騙更多的人進到KK園區；業務部就是專門做詐騙。他進到公司的第二天就跟老闆說要離開，沒想到立刻被打到全身瘀青，且園區有通電的鐵絲網，一圈一圈的圍牆宛如籠中籠，再加上四周都有拿槍的人盯著他們，令他不敢再提要離開的事。

至於KK園區有沒有器官買賣，原PO說，自己不知道實情，但看過有人被載走就再也沒有回來，甚至是莫名其妙消失。另外他還說，下班後可以在宿舍使用手機，不能對外求援，被查到就會被毒打。

原PO表示，只要招到5個台灣人，就會放他回台灣，但無論自己被分派到哪個部門，他都在擺爛，他無助地說「我還受困在KK園區，我不想踩著別人的屍體回台灣，也不願幫他們騙錢，所以現在每天時不時就會被打，都怪我警覺性不夠高，我承認我錯了，不該相信朋友，已21歲了應該要有一定的判斷力」。

遭遇曝光，網友紛紛留言，「如果是真的，希望你可以早日平安回家」、「雖然不知真假，但希望你平安」、「真心希望你可以盡快順利回台灣，更希望他們不要再毆打你了」、「第一次這麼希望是幻想文」、「幫你集氣祝順利回台灣，一定要注意自己的安全」。

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