固床工修復後，為坪林增添一處風光旖旎的優質美景。（新北市水利局提供／李奇叡新北傳真）

新北市坪林區北勢溪坪林橋段去年5月因遭連續大雨沖擊，導致河道部份固床工設施損壞，為確保河防及水域營造，新北市水利局上個月完成「坪林區北勢溪固床工加高工程」修復工程，並將河道塊石重組排列，打造沁涼水景。

水利局長宋德仁指出，此次除了恢復原先固床工的既有功能，也藉著重新排列河道塊石，讓河水形成跳躍式滾流，分散沖刷能量，降低對側岸及下游帶來的水流衝擊影響，而新設的固床塊石區，在大量河水順流而下時，能呈現出萬馬奔騰的磅礡水勢，激盪出曲曲悅耳的水樂章。

水利局表示，北勢溪為新店溪源流之一，發源於三方向山及鶯子嶺，自三水潭和流後注入翡翠水庫，是新北市重要的水資源保護區，溪流蜿蜒多姿，處處碧潭翠景，孕育了豐厚的生態資源，水域周邊肉眼可見群魚戲水及水鳥等待捕食畫面，為坪林增添一處風光旖旎的優質美景。

除了固床工設施修復，水利局透露，茶博館前的護岸彩繪工程也將在9月底完工，旅客能藉由全台最長、3.9公里的坪林觀魚步道（包含北勢溪與𩻸魚堀溪觀魚步道）接上坪林舊橋，觀賞牆上充滿立體感的飛鳥游魚浮雕，以及馬賽克拼貼成的茶園美景，而舊橋旁的水面也將化成畫布倒影著牆上的彩繪，帶來前所未有的感官體驗。