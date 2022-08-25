郭靜每日走萬步，維持窈窕身材。（陳俊吉攝）（服裝提供：台灣藍鐘 Bluebell Taiwan ／ MSGM）

郭靜全力衝刺事業，除了唱歌也投資滷味店。（陳俊吉攝）（服裝提供：台灣藍鐘 Bluebell Taiwan ／ MSGM）

郭靜即將舉辦個人演唱會，可洽寬宏售票。（陳俊吉攝）（服裝提供：台灣藍鐘 Bluebell Taiwan ／ MSGM）

郭靜推出全新EP《So Lucky》，新歌〈你怎麼還不睡呢〉正是她與家中3隻貓咪的日常生活寫照。她自2015年砸2000多萬元買下大安區套房後，展開了都會女子獨身生活，她靠上YouTube學習生活技能，煮菜、換燈泡都難不倒她，日前她更靠著機智從被反鎖的房間逃生。

郭靜出道以來的夢想就是買房孝親，後來考量工作需求，決定把26坪新家用來自住兼工作室，她特別買在爸媽家附近，走路就能夠回家看爸媽。她平常會搭公車、走路，靠日走一萬步瘦身成功，持之以恆運動也是她的凍齡秘方，而有3隻貓作伴的她，宅在家也從不怕寂寞。

一個人生活讓郭靜鍛練出凡事親力親為的堅毅精神，她說，「我不喜歡麻煩別人，我連燈管都可以自己換，不會的就上網學」。她日前突然門把壞了，意外被反鎖在房內，手機卻在客廳而無法求援，「我心想挫賽了！我出不去了！我告訢自己『我要冷靜』『我一定可以解決』，我就拿剪刀把門把上的螺絲轉開，把門把拆掉。」花了1個小時成功脫困。

她日前歡慶42歲生日，生日願望已不再許願愛情，「不能說放棄，而是體悟到有錢比愛情來的重要一些些，愛情也不是許願就會來。」她曾設定28歲結婚生子，但「時間過去了」。她婉拒不少凍卵邀約，「因為過了最健康的時間，現在凍卵也是浪費機器，不如把機會讓給別人。」

她現在擇偶條件最看重「相處」，有幽默感更加分，可否接受姊弟戀？她說：「可以啊！6歲以內都可以，但也要看人家要不要啊。」不過她個性保守又被動，遇到心儀對象也不敢主動試探對方，「我會有古早的觀念，覺得女追男可能比較不會被珍惜」，坦言現在沒人追，只有歌迷示好，她更加務實地認為全力積極衝刺事業才是現階段最重要的事。

郭靜今年事業大躍進！不僅《So Lucky》新歌獲好評，更將於11月12日在台北國際會議中心開唱，這也是她出道15年首次大型專場，從「純愛教主」蛻變成都會輕熟女，是否尺度大開？她說「我尺度大開？我的歌迷會嚇歪吧！也不符合我的歌，主要是把累積15年的歌曲和想跟歌迷說的話，好好呈現在舞台上。」