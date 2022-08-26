魏妙如生日音樂會上喜獲2位好友站台。（如此音樂提供）

魏妙如開心收下歌迷準備的雞湯。（如此音樂提供）

新加坡創作歌手魏妙如連續3年在台灣舉辦生日音樂會，前2年舉辦時分別遇上強烈颱風及疫情，死忠歌迷仍不畏一切出席，今年終於迎來風和日麗的一天，歌迷擠爆女巫店，魏妙如除了獻唱自己的百萬單曲〈當我們不在一起〉等歌，還現場演出新單曲〈本能〉，相較之前創作單曲主題多半在尋求自我認同，〈本能〉講述「一份對愛的渴望如同本能一樣的存在」，好奇她是否有了好消息？30日即將迎接31歲生日的她大方回應：「有好感的對象，正在互相熟悉中，有好消息一定會跟大家分享。」

魏妙如生日音樂會上喜獲2位好友站台，分別是來自《台灣那麼旺》的烏日高娃，以及《聲林之王》的鐘綺，她們分別與魏妙如合唱〈風吹的願望〉、〈Shallow〉、〈一樣的月光〉等歌曲，好友們特地送上台灣知名品牌的蛋糕，讓魏妙如驚呼「聽說了很多年，終於吃到了，感覺自己又更台了一些」，且歌迷們更將重達3公斤的整個砂鍋雞湯帶到現場，為近期工作忙碌的魏妙如好好補一補，非常貼心。

音樂會上，魏妙如特別安排互動橋段，準備了沙鈴邀歌迷上台合奏，不料選上台的歌迷朋友節奏感微微不佳，最後只好先讓歌迷下台，她再重新好好表演一次，現場歌迷笑翻，但魏妙如非常感謝願意上台一起互動的熱情歌迷，氣氛溫馨又熱烈。