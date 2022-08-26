統一獅2022年「獅吼音樂祭」邁入第10年，將攜手全球第一直播平台「Up直播」共同舉行最優質的音樂饗宴，還要與台灣知名插畫角色「爽爽貓」跨界合作，貓科家族強強聯手，推出「喵喵狂想曲」歡唱派對，將在9月23、24及25 日連三天台南棒球場熱鬧登場。

在插畫家Second刻劃下，不只萊恩、盈盈、爽爽貓變身為棒球隊成員，就連小勞撫、凹凹熊也一起換新裝，組成名符其實的喵科家族準備與球迷們同台狂歡，紀念商品當然也將同步於萊恩酷推出。

「喵喵狂想曲」連續三天分別有不同主題活動舉行，每場都有最獨特的嗓音及視覺演出滿足每一位球迷。首日將搭配Uni-Girls第三張單曲發表設計 「You Need Girls女孩盛典」，不僅賽前隆重推出女孩最完整的新曲舞蹈演出、更將於賽後邀請到來自新加坡的億萬翻唱女王文慧如蒞臨球場獻聲，女孩們也將拿出渾身解數一同在賽後展現不同於看台應援的一面，帶來多元的表演呈現更亮眼的自我。

次日則攜手Up直播推出「You Need Stars星光之夜」，賽前由台語金曲歌后江惠儀展現好歌喉，賽後則由在Up直播擁有高人氣的曼萍與猛獅唱將打頭陣於看台熱力演出，並邀請到流行龐克樂團PAPUN BAND怕胖團，用最真誠的迷人音樂收服樂迷的心。

重頭戲「YOU NEED CHILLAX 草地音樂會」則比照往年安排於第三日，賽前由療癒系歌手鄧福如帶來溫暖歌聲，賽後更開放外野草皮讓球迷朋友席地而坐，由三金得主盧廣仲帶度擔綱壓軸；另外猛獅唱將們也將共同力挺登臺飆歌，邀請球迷朋友一起踏上球場草皮，用最放鬆的心情體驗專屬獅隊最特別的活動盛事、享受重磅登場的2022獅吼音樂祭。