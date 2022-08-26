創世基金會苗栗院獲「原子少年」們替植物人發聲。（創世基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

創世基金會苗栗院獲「原子少年」們替植物人發聲。（創世基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

新冠疫情肆虐國內2年，使得許多慈善團體因募款出現困難，運作陷入困境，創世基金會苗栗院近日喜獲超人氣男團選秀節目「原子少年」現身替植物人們發聲，以他們的熱情粉絲們的人氣，號召粉絲們參與日行一「膳」的公益活動，認養植物人營養餐食經費，短短3天，就吸引超過百人響應，展現年輕人的青春熱血。

超人氣男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》總決賽結束，在台北國際會議中心的售票演唱會也完美落幕，但粉絲的熱情絲毫未減，少年們與創世基金會苗栗院合作，以充滿朝氣的青春活力號召粉絲，參與日行一「膳」公益活動，認助植物人營養餐食經費，短短三天，吸引超過百人響應，展現年輕人的青春熱血。

經紀公司野火娛樂表示：《原子少年》充滿活力與熱情，即便年紀還小，仍希望帶給粉絲正面的影響力，傳遞社會關懷、參與公益的重要性。原子少年唐立杰說，今年生日看到眾多栗子(立杰粉絲名稱)，響應日行一「膳」活動，沒想到小小的善意，竟能帶動眾人的愛心，未來也會持續努力，讓這份感動延續下去。

創世苗栗院長陳綠蓉表示，這次活動，不僅收到許多粉絲以偶像之名的捐助，也看到社群平台上，有號召眾人將送給偶像的禮物，改以救助善款的訊息，更有粉絲分享家中植物人長輩的故事，讓大眾看到弱勢家庭的需要，化熱血為大愛。創世邀請大眾一起幫助植物人家庭，挺過生命難關，一人一力，每月300元，共助植物人營養餐食，日行一「膳」。愛心專線：(037)275-848分機306林先生。