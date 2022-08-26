前立委郭正亮。（資料照片）

對於台南爆發2警察被歹徒殺害奪槍事件，前立委郭正亮直言，美麗島民調剛做完，蔡英文和蘇貞昌不滿意度增加蠻明顯的！這次受傷比較重，因為已經做6年了，還是沒有展現劍及履及的行動能力！

總統蔡英文過去曾對治安事件發言，包括2016年3月28日小燈泡事件，蔡英文說「阿姨不會讓你白白犧牲」；2018年10月21日普悠瑪翻車，蔡英文說台鐵改革沒有上限；2019年7月3日鐵路警察遇刺身亡，蔡英文說要錢給錢要人給人；2021年太魯閣號事件，蔡英文說不必懷疑改革台鐵的決心。8月發生的殺警奪槍，蔡英文說維護治安公權力絕不容任何挑戰；但25日在競選場合，蔡英文又說，「我的錢都花在照顧大家」。

對於蔡政府有沒有把錢花在照顧民眾？前立委郭正亮26日在《新聞大白話》直言，那就要看預算比重，尤其是警務預算，每年增幅都非常少，而文化部今年增加預算嚇死人，怎文化部突然變這麼重要？有警察切身問題重要？

主持人錢怡君質疑，涂姓員警的姊姊私心裂肺怒吼，蔡總統沒有收到嗎？蔡在競選場合還講「我的錢都花在照顧大家」？

郭正亮坦言，蔡英文類似的話已經講過很多次，這是不是一個行動的政府？「社會安全網」大概從2017年就聽到了，警察裝備的問題，至少聽到10年以上。

郭正亮強調，這次受傷比較重，美麗島民調剛做完，蔡英文和蘇貞昌不滿意度增加蠻明顯的！因為已經做6年了，還是沒有展現劍及履及的行動能力，包括死刑犯因為不斷釋憲而拖延未執行，這合理嗎？不該修法嗎？且死刑犯還有3個殺警的，這是陳年毛病，講得很煩了！執政6年沒看到成效。