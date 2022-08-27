中央27日公布新竹縣新增767例確診案例，分別為361名男性、406名女性，年齡分布在0至98歲，12歲以下122名、65歲以上58名，確診者集中在18-64歲青壯年佔6成8。目前新竹縣居家隔離1033人，居家照護列管3045人，今年累計確診135776人。

新增確診者分布為竹北市334例、竹東鎮138例、湖口鄉89例、新豐鄉71例、新埔鎮44例、關西鎮20例、芎林鄉13例、橫山鄉18例、寶山鄉21例、北埔鄉5例、峨眉鄉7例、尖石鄉4例、五峰鄉3例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，28日首場嬰幼兒BNT疫苗社區接種站，由新仁醫院團隊在竹北市中興里集會所開打，分別安排上午9時30分至12時，及下午1時至下午2時30分接種。兒童BNT疫苗則安排在上午8時30分至9時20分接種，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，避免擁擠群聚及久候。

衛生局提醒，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上。民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入「TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報」，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。

另外，為加強有症狀長者篩檢並及早用藥，9月1日起，民眾可持65歲以上長者可持健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數不會計入實名制購買資格。疫情多變化，請65歲以上長者儘速完成第2次追加劑（第4劑）疫苗接種。

新竹縣52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次疫苗接種，未來一週13鄉鎮市衛生所疫苗接種已完成規畫，符合資格民眾可就近預約接種。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1057＆sms=10066