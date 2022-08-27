民進黨基隆市長參選人蔡適應（左四）今（27）日參加許睿慈服務處成立、推薦茶會！（取自蔡適應臉書）

民進黨基隆市長參選蔡適應今（27）日向市民朋友說出心中的四大政見方向，包括：市港再生標竿計畫2.0、推動基隆捷運、大基隆歷史場景再現計畫2.0、基隆成為海洋國家門戶等，讓基隆從歷史出發，進而推動城區、港區再生，利用軌道交通建設舒緩首都生活圈交通，運用基隆的優勢成為台灣的海洋國家門戶。

蔡適應強調，這些政見需要幫手來一起推動，期盼11月26日基隆市民可以支持他、也支持許睿慈、張顥瀚，讓基隆延續光榮！

蔡適應今天也參與了基隆市中正區市議員候選人許睿慈服務處成立、推薦茶會，邀請許多地方仕紳，包含民進黨副秘書長林飛帆、基隆市小英之友會理事長洪團樟國策顧問、前理事長呂英世醫師、前基隆市長陳重光、市議員鄭文婷律師、陳宜、張顥瀚、張之豪、童子瑋、市議員候選人林坤明、施偉政、吳驊珈，俞明發 里長、簡進發 里長、蔡麗月 里長等到場加油打氣！