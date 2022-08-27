統一獅昨天因為二壘手林靖凱的要命失誤導致輸掉比賽，今天獅隊打線再度「變陣」，林靖凱先發打第2棒，總教練林岳平給鼓勵喊加油，「隔天了，重整後就把miss掉的，能在今天加把勁，把這場比賽搶下來。」

林靖凱昨天在第7局漏接一顆看似平凡的飛球，而這一球也成為比賽勝負關鍵，最終球隊以1比3吞敗，曾拿過2屆二壘手金手套的他卻發生這個失誤也引發熱議。

「餅總」表示，昨天賽後林靖凱向他解釋，球有點被燈光吃掉，「我也不曉得，那個角度只有他看得到，雖然說或許球有被燈光遮到，但當下是否能再更專注一點？那顆球沒有很高，但我也接受他的想法，今天就排第2棒加油。」

獅隊內野守備教練周廣勝則表示，賽後並未跟林靖凱多說些什麼，「他本來就是很拚的球員，也看得出他很自責，有跟他簡單提一下，越簡單的球要再更細心一點。」

昨天吞下這一敗後，目前獅隊對戰桃猿苦吞8連敗，下半季更是一勝難求，林岳平也分析兩隊現況差異，「他們5個先發投手都很穩定，又是高得分的球隊，只要有人上壘掌握度都很好，加上投手在有危機時能用三振化解危機，像昨天的比賽就是，這就是我們目前的差距。」

而讓餅總更頭痛的是戰力缺損，陣中傷兵、確診一波接一波，「這比較苦惱，一直沒辦法用最好陣容去比賽，好不容易不錯了幾場，但又會有1、2個出狀況，受傷、確診接二連三，沒有中斷過，人員調動上也比較吃緊。」

至於外援戰力部分，林岳平透露，洋炮羅薩里歐（Rainel Rosario）29日可到台灣，隔離3天後就可直接練習；而洋投羅昂原本計畫昨天投完後要投下週，但因為身體上又出了些小毛病，「他的投球狀態還沒那麼到位，需要一點時間微調，至於如何調整等這週比賽打完再做討論。」