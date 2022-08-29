趙孟姿與許孟哲原充有2歲女兒Doreen，7月初迎來二寶Liam，升格4口之家，家庭生活非常美滿。趙孟姿日前透露，28日前往人潮擁擠的好事多採購時，透露女兒大聲對許孟哲喊出2字時，聽她的聲音內心只能喊「我輸了」。

趙孟姿28日在社群發文稱和老公當天帶著女兒Doreen一起去好事多採購，因為好事多假日人潮很多，導致呼喚遠處的親人都要拉高分貝，就這樣她第一次聽到2歲女兒大聲對許孟哲喊出「老公」2字。

被女兒萌翻的她表示「怎麼那麼好聽，我輸了…」她不忘幽默發言，「小三正式上線。」可愛女兒萌翻一票網友，網友們更是紛紛表示能想像出Doreen用奶音喊「老公」的場景，感覺自己被萌化了，「太萌了」、「小奶音一定讓人融化了啦！」

據悉，許孟哲與趙孟姿7月2號迎接二寶Liam誕生，僅花費14分鐘就光速產子，趙孟姿此前在月子中心休養，許孟哲更帶著女兒Doreen前往探視並住下，一家人特意佈置房間，於月子中心搭建小帳篷，希望讓2歲女兒有露營的感覺，此外，1家人還開起直播，直播中大女兒Doreen跟夫妻倆不斷互動，直播結束前一家人還對鏡頭送飛吻比愛心，畫面非常溫馨。