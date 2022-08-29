民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布正式參選桃園市長，引起不少綠營支持者強烈不滿，留言灌爆鄭臉書大罵他「背骨」，台灣民意基金會董事長游盈隆28日歸納鄭參戰有五點主要原因，包含哀悼民進黨無私無我創黨精神的淪喪、抗議以蔡英文為中心的民進黨當權派沒收初選等。對此，鄭寶清今（29）日就表示，他希望留下民主最小的火種，能夠發揚光大，「我們的新黨外運動，最重要就是回到民進黨的建黨精神」，引發討論。

鄭寶清今日在中視節目《庶民大頭家》中指出，「有權力的人常常會高估權力的力量，常常會因為這樣，所以錯估了社會變遷的情勢，更嚴重的會低估人民的智慧」，鄭寶清坦言，在這樣的情況之下，沒有「核心價值」，就不會知道要做什麼。鄭寶清也提及，所以現在可以看到，「當一個人有了權力之後，忘掉了自己，甚至只是在考慮自己的私利，要安排誰來接班，要安排誰來做啥，忘掉人民，這時就會相信他的權力是無限大的」。

鄭寶清也強調，「當有權力的人認為他權力無限大，要怎麼做就怎麼做，你想要怎麼樣？這個社會還有法治還有民主嗎？」當時鄭寶清對於參選桃園市長，也曾要求「公開、公平、公正的民調，後來也做不到」，這讓鄭寶清大失所望「民進黨的精神有沒有在維護？」坦言「希望不管台灣哪個黨，都能回到民主法治、自由人權，這樣對台灣才會有利，兩黨政治才能往前走」。

鄭寶清最後也強調，「我希望能夠留下民主最小的火種，希望它能夠發揚光大，我們的新黨外運動，最重要就是回到民進黨的建黨精神」。鄭寶清直言，「我們的未來都是由現在我們的人民自己做決定，我們才是這個地方的主人，不是政黨，所以現在很多年輕人、知識份子站在民進黨的對立面，這個對台灣都是一個危機、對民進黨來說都是一個很大的衝擊」。