民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，為桃園市的選情投下一顆震撼彈。對於鄭寶清的參選，國民黨桃園市議員參選人凌濤點名，起初鄭寶清未表態是因欠缺「一股風」，但現在有了，而給他「這股風」的三人，正是目前的民進黨桃園市參選人鄭運鵬、現任桃園市長鄭文燦與總統蔡英文。

凌濤昨（29）日在政論節目《少康戰情室》提到，他與團隊成員在桃園走的幾個月以來，自3月鄭寶清表態爭取黨內提名後，他的看板一直都沒有撤下。凌表示，桃園成為四腳督的機會「本來就是高的」，但當時鄭寶清「就是欠缺一股風」。

凌濤分析，這股最終讓鄭寶清參選的「風」正是鄭運鵬、鄭文燦與蔡英文給的，林智堅論文已被認定抄襲後，這些人都還在護航。

凌也重提鄭寶清日前在臉書所說「走了一個抄襲，來一個挺抄襲的」，直言「哪裡有說錯？」他指出，呂秀蓮與鄭寶清等桃園老民進黨人，會如此憤怒的其中一個原因，是鄭運鵬仍還在護航林智堅。凌濤提到，這些桃園的老民進黨人「對在在地基本的道德底線還是有一定程度想像，絕對不可能讓你民進黨到現在還在硬拗瞎扯」。