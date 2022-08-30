資深港星劉松仁是實力派演員，過去在《步步驚心》飾演康熙帝令觀眾印象深刻；現已退休的他，近年傳出身體狀況欠安，還被拍到身形消瘦、手腳不協調，得拄枴杖走路，被疑中風，對此經紀人澄清是摔傷導致行走不便。最近，港星米雪分享老友聚會照，一排老戲骨中出現劉松仁的身影，引起熱議。

米雪28日在微博貼出多張照片，寫道：「老友聚會～午餐尖沙咀，下午茶大館，晚餐喜帖街！一日遊！」從合照中可以看到，66歲的米雪留著及肩黑直髮，圓框眼鏡底下有雙水汪汪的大眼，臉蛋保養得宜，猜不出真實年齡。

而站在她兩側的是李龍基和黃允，雙手搭的則是劉松仁和羅蘭，久未公開露面的劉松仁，配戴一頂黑色帽子，身穿綠色長袖T恤和披著紫、黃撞色的絲巾，氣色紅潤、笑容燦爛，看起來精神抖擻又很健康，只是身形相對消瘦許多。

米雪曬出老友聚會照，從左到右為黃允、劉松仁、米雪、羅蘭、李龍基。（圖／微博@米雪）

米雪分享老友的聚會照。（圖／微博@米雪）

劉松仁前年被港媒拍到身體虛弱無力、手腳不受控，必須拄枴杖走路，懷疑是否中風，當時他沒有正面回應，僅表示：「希望是康復中」，而他的經紀人則幫忙澄清，透露劉松仁因不小心摔傷，所以行動較為不方便，否認中風。