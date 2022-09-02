民進黨前立委鄭寶清登記參選桃園市長，桃園市長戰局變成「四腳督」，恐衝擊民進黨參選人鄭運鵬選情。媒體人黃光芹認為，民進黨在桃園這一局可惜了，「貫穿效應」不是沒發生過，民進黨最低潮時，可說是「一瀉千里」。

黃光芹1日在政論節目《新聞面對面》中認為，桃園市長選舉的勝負很難預測，因為桃園市長鄭文燦8年執政是有政績的，他也跨越藍綠，桃園市選情目前是五五波；綠營本來是有優勢，但林智堅退選桃園市長，桃園這個骨牌倒了，新竹市長參選人沈慧虹恐怕會「一屍兩命」，反而做高了民眾黨參選人高虹安，這個局勢很清楚。

黃光芹指出，鄭寶清的基本盤就是桃園水利會前會長黃金春，藍營則可藉著這個事件拿來做文章，等於是砲打論文事件，然後也連續打鄭運鵬，但是鄭寶清一下就變中間了嗎？他就變第三勢力了嗎？他就變成藍的嗎？當然不是這樣。

黃光芹認為，民進黨在桃園這一局可惜了，貫穿效應不是沒發生過，民進黨最低潮時，可說是一路下來一瀉千里，國民黨也發生過。