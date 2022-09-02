已發海警有機會放颱風假？詭異軒嵐諾不動了 氣象局曝發陸警「關鍵因素」

氣象局今上午已針對颱風軒嵐諾發布海警，台灣多處出現驚人雨勢，一位網友好奇表示，好久沒有颱風了，不知道有沒有機會可以放颱風假？貼文引起網友討論，不少人崩潰直呼說，今天沒放就晚了，都已經到辦公室了，而且明天就是假日，放了也不算多休一天。

一名網友今在PTT上發文表示，終於發布海上颱風警報了，台灣真的好久都沒有颱風了欸，但感覺好像不會太嚴重，不知道這次有沒有機會可以放假？

貼文引起網友討論，不少人崩潰直呼，現在放不放假有差嗎？新冠疫情之後，許多公司都已經發展出能夠居家辦公的模式了，就算颱風真的來了，搞不好就會被要求待在家辦公。「不要再幻想放假了，大家還是乖乖去上班吧」、「現在也沒有颱風假了，直接叫你WFH」、「醒醒好嗎？」

另有網友則說，雖然很想放颱風假，但現在都已經踏出家門工作，小孩也送去學校了上課了，說真的如果是晚來的颱風假，那就真的先不要了。「 人都出門了 晚了我們就不要了」、「都出門了，有什麼用」、「今天都出門了，然後明天是假日」、「晚了我們不要了」、「人都到辦公室了，放也沒用」。