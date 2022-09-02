1名網友日前點了杯手搖飲，送來時卻發現飲料外圍附上1個大鐵環，原來是封口機的模具，他笑說「附了一圈高級鐵框，請問這是那一招？」其他網友留言「還人家啦！店員在哭了啦」、「買飲料送手環喔」、「打電話回去，老闆會感謝您的」。

1名網友在臉書「爆系知識家」發文表示，他日前訂了1杯手搖飲，對方送達時發現飲料外圍竟有1個「高級鐵框」整個框住飲料，仔細看原來是封膜機的鐵環，該鐵環疑似是用來撐住開口較小的飲料，沒想到卻被店員手誤「連環帶杯」拿給原PO，原PO事後發文「剛剛訂了一杯手搖杯，竟然還附了一圈高級鐵框，請問這是那一招？謝謝」。

1名網友日前點了杯手搖飲，卻發現飲料外圍附上1個大鐵環，原來是封口機的模具，他笑說「附了一圈高級鐵框，請問這是那一招？」（翻攝自臉書「爆系知識家」）

其他網友留言「還人家啦！店員在哭了啦」、「他們家的封口機的模具送你了」、「那以後直接拿這框去直接幫你封膜」、「買飲料送手環喔」、「想必聰明的老闆，都會準備一打備用的鐵環」、「我們家的PT已經送人家三次」、「真佛心啊，買飲料還送這麽大的戒指」、「打電話回去，老闆會感謝您的」、「老闆，給我一杯拿鐵嗯，拿鐵」、「少了這個小杯就沒辦法封膜了」。

還有網友發現飲料裡面出現「手搖杯的頂蓋」，整個蓋子都在飲料裡面泡著，留言笑說「正版奶蓋無誤」、「純正手搖飲料」、「你喝奶蓋？」