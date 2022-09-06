國民黨籍前內政部長李鴻源稍早宣布，將出任無黨籍台北市長參選人黃珊珊競選團隊的市政總顧問，引發藍白合、拔樁聯想。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安6日受訪，李鴻源一直是自己非常尊敬的前輩，在工程、都市計畫都非常有經驗和看法，有機會當然會和他請益，也希望他能協助北市整體發展有更好的未來。