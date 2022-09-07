不少公司行號為激勵員工，會發放獎勵金，一名男網友抱怨，女友是越南籍移工，在台灣的公司任職5年，頭一次領到公司的獎勵紅包，但打開卻只有35元，令他看傻眼直呼，「真的太侮辱人」，貼文讓不少人搖頭說，「給35元還不如請大家喝飲料」，紛紛勸他女友快離職。

原PO昨（6）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，女友是越南籍移工，在台灣的公司任職5年，今年第一次領到公司發的紅包，但打開發現只有35元，令他不滿替女友叫屈，「真的太侮辱人」。

原PO表示，他向女友公司詢問，才知道35元紅包其實是公司發給各部門的獎勵金，會依照部門人數均分，他說，雖然獎勵金是公司額外給的，就觀感而言，應該要多顧慮員工的感受，即便是外籍移工也有尊嚴的。

貼文曝光，引發萬名網友熱烈討論，「獎勵無感，侮辱性極強」、「給35元是歧視嗎？」、「才35元還浪費紅包袋」、「還不如請大家喝飲料」、「這是發給乞丐嗎？瞧不起人」、「35元不如不要發，是在發心酸的嗎？」、「均分才35元，是否代表生產效能不佳」、「獎金紅利均分後才35元？建議趕快離職」、「有夠難看的，這樣還不如不發」、「小學生的零用錢都不只35元」。