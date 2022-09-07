女星Melody（殷悅）過去頂著美國華埠小姐的光環在台出道，後來又發行多首超夯單曲並參與戲劇演出，婚後更轉型為主持人，成為全方面藝人且持續活躍於演藝圈中，受到眾人喜愛。而經常在節目及社群媒體上分享生活的Melody，近日也在節目中自爆她去檢驗中心抽血檢查時，竟接到檢驗中心的電話稱她「鼻咽癌項目的指數有點高」，讓她嚇得哭了出來，更一下子暴瘦5公斤。

Melody近日在自己所主持的綜藝節目《11點熱吵店》中，討論《自以為太熟竟失了分寸》的主題時，透露先前在朋友建議下，花了5000元前往檢驗中心抽血檢查，原本2天內就能拿到的報告，卻延遲了許久都沒有下文，她感到有些奇怪的同時，就接到了檢驗中心的電話，表示她有一個指數有點過高，所以要在用一管血重新檢測，因此無法在2天內拿到報告，她好奇之下詢問對方是哪個項目有問題，對方居然說是「鼻咽癌」，讓Melody瞬間五雷轟頂，只接2秒鐘的電話就讓她暴瘦了5公斤，相當煎熬。

Melody先前去做健檢收到檢驗中心的通知，以為自己罹患鼻咽癌嚇到腿軟。（圖／YOUTUBE）

Melody接著解釋自己平常沒有抽菸、鼻子也沒有不適，所以聽到消息相當震驚，隔日她就趕緊打給老公告知此事，並忍不住潰堤要老公幫她預約北醫，深怕自己真的罹患鼻咽癌。而她接到電話後心情就已陷入谷底，沒想到搜尋「鼻咽癌」相關資訊時，竟又出現不久於人世等內容，讓她更是整晚都睡不著覺，直到第3日到醫院門診報到時，她還難過向醫生表示「我有兩個小孩，你趕快給我做檢查是不是鼻咽癌」。所幸經過檢查後並沒有大礙，她才放下心中的擔憂。