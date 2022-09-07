女星熊熊（卓毓彤）顏值高、身材火辣，擁有不科學的G級上圍，被封「美胸女神」；不過樹大招風，常飽受網友的惡意攻擊，甚至被罵「只會露奶的破X」，熊熊忍無可忍決定提告，酸民趕緊公開發文道歉。

熊熊今年2月18日被網友在臉書辱罵「只會露奶的破X」，難聽到無法忍受，態度轉為強硬，嚇得該名網友近日在臉書公開向熊熊、雲林地檢署道歉：「張貼了不實且傷害卓毓彤（熊熊）名譽的留言，本人慎重向卓毓彤（熊熊）道歉，並已深刻反省，不會再犯。」

熊熊今（7日）在IG限時動態轉發該篇道歉文，表示：「隨意在網路上評論別人，並不會顯得自己比較高尚，希望這社會多一點善，可以不喜歡，但不要隨意攻擊，心善人才會幸運。」

最後，熊熊表示該網友不需要賠償，她願意撤告，「是因為你也有女兒，希望未來可以將心比心。」放人一馬的表現，很有氣度。

熊熊出道以來常被酸民惡意攻擊，她透露一直有默默截圖，光是被罵「X子」就有上百則留言，若每個都提告成功，至少可以進帳6百萬。