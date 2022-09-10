現代人的成癮行為不斷增加，且戒斷不易，台灣師範大學111學年度成立的成癮防制碩士在職學位學程（以下簡稱成癮學程），是全國首間以成癮預防、評估與治療為研究主軸的教學單位，已在9月正式開學，首屆招收到來自司法、警政、社工等領域共20名來自實務界的學員，共同學習如何克服與管理藥物濫用、酒癮、菸癮及很多人頭疼的網路遊戲成癮、社交媒體成癮等現象。

台師大表示，成癮學程隸屬教育學院，由台師大成癮防制暨政策研究中心主任李思賢主持。李思賢研究成癮防制多年，不僅在產官學界皆有盛名，在國際學術上也享譽盛名，曾獲得美國藥物濫用署頒發國際合作科學家獎。

台師大指出，111學年度成癮學程招收20個學生，其中包含教育、輔導、社工、警政，更有司法界的實務工作者。師資方面則不僅囊括心理學、藥學、化學及社工科系學者，還包含精神科醫師、司法與法務界的檢察官、法官與大法官。

台師大也提到，與其他研究所不同的是，成癮學程的畢業論文著重於專題實務報告。學生從成癮學程畢業，最重要的是能在生活情境中學以致用，運用專業評估與多元處遇方式、協助成癮者能順利度過成癮戒斷的難關。