品冠今年中秋節仍在工作中度過。（種子音樂提供）

品冠近期剛完成一檔在長沙錄製的音樂綜藝節目，並拍攝汽車及羊奶粉廣告，至今已離家工作約3個月的他，吐露對家人思念之情，提到往年都會趁著中秋節與家人聚會吃飯，今年因工作關係和妻小分隔2地，他昨（10日）中秋夜難掩感慨說：「已經一陣子沒有見到心愛的家人，我們每天都會通話或是視訊，今天趁晚上工作空檔打了通電話給老婆、小孩以及爸媽，互相祝福彼此節日快樂，同時也表達對他們的思念。」

中秋團聚氛圍濃厚，格外思念家人的他，看到老婆分享的照片感覺小孩們都長高了，也學習幫忙烤肉，「希望之後見面時，能好好地擁抱他們」。品冠今年中秋節在長沙與同事們在工作中渡過，也應景吃了一些月餅，他提到以前在大馬時很喜歡吃蓮蓉、榴槤冰皮口味的月餅，尤其是用當地特產的榴槤作成的月餅，口味獨樹一格，口感香甜讓人難以忘懷。

此外，大馬中秋習俗還有提燈籠，學校會舉辦一些燈籠比賽。回顧過往讓他印象最深刻的中秋節是2004年意外事故，現在回想起來仍餘悸猶存，因為激動害怕而感到心跳加快。當時他正在趕拍電視劇《男男女女》，卻因臨時搭台倒塌，從2樓墜落，當時甚至還暈了10多秒才回過神來，右手手肘出現粉碎性骨折。由於當時擔綱男主角，戲分相當吃重，敬業的他僅休養了一周，就繼續上工完成拍攝。

品冠接下來預計推出全新專輯，同時籌備將於年底12月3日在台北流行音樂中心舉辦的「不如我們今天見」巡迴演唱會台北場，行程滿檔的他仍抽空規律運動健身，加強鍛鍊心肺能力與線條，期待在演唱會上演唱會新專輯的歌曲，透過音樂與歌迷們交流。