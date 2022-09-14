今年8月雲林縣青少年旅誌編輯培訓營到土庫水牛安養中心採訪，採訪前先認識牛。（林家良提供）

雲林縣府本月推出社區深度文化之旅「土庫款款行 漫遊牛果果」1日遊，將DIY牛糞月餅。（林家良提供）

雲林縣府推出社區深度文化之旅「土庫款款行 漫遊牛果果」1日遊，將尋訪虎尾鎮的「生命靈數果汁」、到土庫鎮「回鄉米水牛安養中心」DIY牛糞月餅、到「鵝寶手做坊」做一塊動物造型的鵝油皂，活動原價1人1500元，優惠價1人800元，小孩1人500元，1大1小只要1200元。

土庫青農、水牛安養中心主人林家良說，舊稱「塗褲」的土庫是很有人情溫度的小鎮，第一市場、順天宮、萬德醫院、15元金琴麵包、萬源製麵鋪、豐村行、高隆珍餅舖都很值得按圖索驥，本次配合縣府的深度文化之旅，也歡迎大小朋友到水牛安養中心看牛。

本月初，回鄉米水牛安養中心首次接待幾位青少年朋友造訪，他們是雲林縣青少年旅誌編輯培訓營成員，孩子們不只體驗耕田，還摸了牛糞，用牛糞做成月餅造型的薰香，留下難忘的回憶。

林家良是個靠種稻安養2隻退休牛的青農，每天收集甘蔗尾、玉米、割牧草飼養，消息傳出後，成為雲林縣土庫鎮的觀光景點，他也不定期提供DIY課程，歡迎民眾到他田裡親近土地、認識牛。

「土庫款款行 漫遊牛果果」1日遊將於17日早上8點半至下午4點半舉行，名額限定35人，特色是尋訪祕境虎尾林記生命靈數幸福果汁、耕牛小學堂互動體驗、深度巡禮老街美食、鵝寶手工皂DIY等。報名至15日下午5點，聯絡窗口胡小姐0921-303-605（Line ID：kellyes1217）。