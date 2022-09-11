受第12號颱風「梅花」外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布6縣市豪雨特報，今（11日）新北市及桃園市山區有局部豪雨，基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北、新竹山區有局部大雨發生的機率，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局發布6縣市豪雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局指出，今（11日）受梅花颱風外圍環流影響，迎風面北部、東北部雨勢逐漸增大，並有局部大雨發生的機率，花、東亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，白天北部及東北部稍涼些，高溫約28、29度，其他地區仍有32、33度。

氣象局指出，梅花颱風暴風圈今天正逐漸進入台灣東半部海面，未來將朝北北西移動，沿台灣東半部海面北上，對東北部海面、東南部海面造成威脅。雖然梅花颱風較顯著的風雨集中在暴風圈內，但隨颱風接近，外圍環流也將為台灣帶來間歇風雨。

氣象局表示，周一、周二（12、13日）受颱風及其外圍環流影響，迎風面雨勢較明顯，其中北部、東北部山區有局部豪雨發生的機率，其雨勢大小仍需視颱風的移動速度及距離台灣的遠近而定。