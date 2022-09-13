民進黨台北市長候選人陳時中近來爭議頻傳，在陸續爆出「偷窺」、「政二代艦隊」、「抱小孩姿勢錯誤且雙眼無神」，以及昨天的「我是瘋子嗎？」說後，外界常戲稱其人設混亂，今（13）日又被網友抓包使用他人照片，讓時常評論時事的名醫蘇一峰狠酸，陳時中「今天的人設是抄襲嗎？」

陳時中昨（12）日晚間前往萬華的小吃店用餐，卻被Ptt鄉民抓包使用部落客「小可愛阿貴」兩年前造訪同一家店所拍攝的照片，後陳時中團隊緊急下架該照片並發聲明道歉，強調「是誤用了照片」。

對此蘇一峰今也針對此事發文，他除質疑食物照片也要用抄的、「寫文章A別人食記的圖好嗎？」更狠酸「阿中今天的人設是抄襲嗎？」相關貼文也引起網友熱議，有人開酸「自己拍的要等三十年後才公開」、「照片刪掉了，笑死」、「繼續洗人設」，也有人質疑「這團隊是有多懶，連圖都要盜用」、「誠實很難嗎」，更有人分享了一張原圖作者「小可愛阿貴」在陳時中該篇文留言的截圖。