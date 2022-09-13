桃園市楊梅區許多民眾從事攤商業，現埔心、楊梅與富岡地區設有小型夜市，不少人都希望能設立合法觀光夜市，讓攤商能在固定範圍內經營，卻礙於法律限制遲遲無進展。桃市府經濟發展局依規定清查，現楊梅並無適合用地，不過若大家對《桃園市攤販集中區管理自治條例》有調整共識，市府樂意配合放寬限制。

楊梅現有3處小型夜市，包括楊梅、埔心後站與富岡，雖規模都不大但有長年歷史，其中楊梅夜市經歷2度遷移，從楊梅火車站搬至楊明國中對面，如今移至距離鬧區較遠的秀才路上，仍吸引不少在地人車潮。

市議員涂權吉指出，楊梅非常多民眾經營攤商維生，大家一直希望能設置合法觀光夜市，但尋找許多場地，都因為法條限制遭打槍，夜市不僅是民眾休閒好去處，刺激攤商經濟下，也能帶動周邊地段發展，別讓地方發展受法律限制，盼討論是否有放寬的空間。

經發局市場科說明，依據《桃園市攤販集中區管理自治條例》規定，攤販集中區不能設置於交通要道、交流道、市場、學校與醫院周圍等處所200公尺範圍內，且僅限市場用地、商業用地以及未徵收公共設施保留地可設觀光夜市。

經調查楊梅的公有市場用地與相關區位條件，市場科表示，除了現已作為公有市場使用外，其餘多混雜私有土地，或因地方需求已設置停車場，故目前沒有適合的公有市場用地可供設置觀光夜市。

不過，市場科也提到，若未來大家認為《桃園市攤販集中區管理自治條例》中的限制有放寬必要，對於調整方向也取得共識，經發局願意與議會共同努力修改，但一修改將影響全桃園的攤販集中區，當初訂定200公尺也有其理由，故仍須妥善溝通。