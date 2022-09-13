民進黨台北市長候選人陳時中深陷「擋疫苗」風暴，總統府今天出手提出五點說明表示，政府一直以來都努力洽購合法、有效的疫苗，確保國人健康安全。過程當中，政府沒有人阻擋疫苗採購，也不可能阻擋疫苗採購，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言。「政府沒有阻擋疫苗的問題，是政府民間共同解決問題」。

針對去年台積電、慈濟及永齡基金會捐贈BNT疫苗相關議題，總統府發言人張惇涵今天強調，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約。並從9月起，陸續完成與COVAX、AZ及Moderna等疫苗採購合約，政府一直以來都努力洽購合法、有效的疫苗，確保國人健康安全。

他說，在過程當中，政府沒有人阻擋疫苗採購，也不可能阻擋疫苗採購，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言。

關於BNT疫苗採購，張惇涵表示，政府從2020年8月開始與BNT原廠洽談直接採購，到2021年1月，行政院核定疫苗採購案，甚至已完成議約，並在契約上簽署的階段，雙方商定自2021年3月後陸續交貨。

但他說，後續發生醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致台灣與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。關於這點，德國國會議員Ulrich Lechte也曾經公開說明過。

張惇涵表示，Covid-19的疫苗都是「緊急授權」藥物，因此，可能會有一定程度的副作用或風險。所以，藥廠只會把疫苗賣給政府，是因為只有政府才有能力承擔風險，來擔保藥廠免責。EUA的審查與核發，及擔保藥廠免責，是民間單位無法做的事。

在民間單位陸續表達捐贈疫苗的意願後，他說，總統在6月26日與慈濟證嚴法師視訊，並表示政府一定會積極處理。後續透過「公私協力」模式，採取比照國外捐贈台灣疫苗的「多方雙層」契約方式，完成任務目標。

張惇涵指出，政府民間共同協調洽談採購契約，在大家相互合作下，才有慈濟昨天講的「在公私善的合作下，保護國人健康」的結果。蔡總統及執政團隊多次感謝三家捐贈單位的義行善舉，讓BNT的疫苗採購案克服重重難關，順利完成。

總統府再次感謝三家捐贈單位的貢獻，與政府共同協力，讓台灣度過當時疫情挑戰。「政府沒有阻擋疫苗的問題，是政府民間共同解決問題」，這是政府民間團結協力的防疫典範，而非分化彼此的選舉攻防。