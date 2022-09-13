黃露瑤風雨中出場超狼狽。（台視提供）

黃露瑤加入台視《美麗人生 重返榮耀》，飾演一名攤販老闆娘「巧玲」，角色即將登場將與王樂妍、張雁名和游小白有許多對手戲。日前她在拍攝外景戲時卻巧遇颱風攪局，狂風暴雨下讓她淋成落湯雞，相當狼狽。

黃露瑤因劇中在路邊擺攤，有客人將攤位打翻，剛好遇上颱風天，導演順勢將這場戲改成在雨中拍攝，增加黃露瑤的落魄感，場面很令人崩潰。她苦笑透露：「第一天進組在龍潭拍攝，剛好遇到颱風，雨下下停停、風也是一陣一陣，拍攝過程當中，一度沒有雨，等雨來再拍，大家都笑說第一次拍攝需要等雨來才拍。」

因為要在風雨中跟客人拉扯搶東西，遮陽傘一度還被吹翻，黃露瑤仍繼續演下去，前前後後拍了20多次，「導演沒喊卡我們就不會停，場面就是要越混亂越好」。她事後表示，拍了一整天下來，連鞋子都可以倒出水來，笑稱：「整個人像是從游泳池裡出來一樣。」成為另類的出水芙蓉，隔天睡醒更發現自己全身痠痛，原本還搞不清楚原因，後來才想到應該是因為前一天拍攝拉扯動作拉扯太大的關係，笑自己「好像在拍武打戲一樣」。第一天進組拍戲就遇到如此慘況，黃露瑤笑說：「怎麼這麼狼狽！希望自己下一次能夠美美出場。」