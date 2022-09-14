台大學生會近年來不斷倡議廢除大一必修國文，改為通識課，不過校內師生始終難達成共識。台大校長候選人今(14)日晚間出席學生座談時被問及此事，每人說法約略不同，其中台大癌醫院長楊志新認為，可刪除國文必修課。台大工學院院長陳文章則說，國文課可依據各學院來規畫課程內容，並與通識課一同檢討。

台大學生會與台大研究生協會今日舉行校長候選人座談會，學生在現場提出諸多問題，其中最引人關注的在於國文通識課存廢。

楊志新認為，國高中學生已對國文建立了相當足夠的基礎認識，且國語文的本質兼具語言工具與文學藝術功能，不過在大學列為通識課，是否有其必要，確實需要檢討，「但基本上我認為可以拿掉！」

台大電機系教授葉丙成表示，大學國文通識教育太過重視文學性，沒有對學生在寫作與表達上多加著墨，但如果刪除這門課程，首當其衝的必然是教課老師的工作權，如果要在課程規畫上坐改善，也許可思考改變為通識課，讓學生自行選擇是否修課。

陳文章說，每個院系對國文課的需求不同，建議可依照不同學院的需求來調整授課內容與形式。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁提到，即便離開學校，諸多社會人士還是習慣閱讀老莊等經史子集，如過大學國文必修課想要改變，建議可結合東西方思維，讓國文教學著重於傳播人文素養。