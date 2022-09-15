桃園市長選戰，形成國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清四強鼎立。前扁辦主任陳淞山認為，鄭運鵬很難在陸戰組織上獲得桃園市民的認同與支持，加上他的民調聲勢，完全仰賴依靠桃園市長鄭文燦的「政治庇護」，因此，他驚人預測，恐難以選上桃園市長。

針對桃園市長選情，陳淞山12日在《美麗島電子報》撰文表示，鄭寶清長期在地經營服務，具陸戰組織優勢，鄭運鵬立委任內則疏於經營地方，怎麼可能會堅守民進黨的「愛鄉土」創黨價值呢？他也很難以在陸戰組織上獲得桃園市民的認同與支持。

陳淞山甚至認為，目前鄭運鵬的民調聲勢，是完全仰賴鄭文燦左右通吃、大灑幣施政的「政治庇護」，可能難以選上桃園市長。即使萬一當選了，也只會是個「光桿司令」罷了，任人操弄、擺布而已，質疑上面還有「太上市長」鄭文燦人馬的全面操控。

另外，針對台北市長選情，陳淞山認為，台北市三足鼎立的局面成形，棄保機會大為降低。陳時中免治馬桶的爭議影片及時下架，應該對選情衝擊有限。國民黨蔣萬安攻擊陳時中是長照悲歌最應該被究責的對象，但由於台北市的醫療救護體系是全國最健全完善的，因此，他認為蔣萬安恐「畫錯重點」。

陳淞山接著指出，無黨籍黃珊珊，因為有台北市長柯文哲的政治資源挹注，再加上台北市的年輕、知識分子、經濟選民等中間選民，她已有站穩逾20％的民意支持度，有機會與陳時中、蔣萬安一拚高下，也就是說，她未必沒有勝選機會。