網路傳言，總統蔡英文與副總統賴清德在生日宴大打出手，總統府發言人日前表示，已蒐證並向警方報案偵辦。東華大學教授施正鋒認為，可能蔡英文跟賴清德彼此的關係沒那麼好，才會那麼緊張，也有可能是要轉移焦點。

針對蔡英文與賴清德大打出手的傳言，施正鋒14日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中認為，這件事好像若有其事，好像在選劇本，類似所謂的造謠、認知作戰，可能蔡英文跟賴清德彼此的關係沒那麼好，才會那麼緊張。施正鋒舉例表示，像夫妻兩個下班累得要死，沒有打招呼，就會想是不是你不愛我了，但不會這樣講，雙方很緊張的時候才會這個樣子，也有可能是要轉移焦點。

施正鋒指出，蔡英文要賴清德要去艱困選區輔選，他不禁質疑，如果賴清德沒有輔選成功，未來總統大選難道就沒有他？問題是，現在到底要去哪裡輔選，可能是苗栗或是雲林。

施正鋒認為，蔡賴的關係不是那麼好，賴清德是「就地看管」，這兩年來，其實賴清德一直想要跟總統說，有些地方她不方便去，或是沒有時間，他來處理就好了，但蔡英文卻說「不用」，原住民這一塊給他顧就好。