大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）擁有混血美貌，舉手投足都充滿仙氣，但微博近日瘋傳一段Angelababy在狼人殺店內盤腿「吞雲吐霧」的偷拍影片，引起網友的熱議；對此，該店家發文致歉，承諾未來會加強管理。

Angelababy消費的狼人殺店，今（15日）發文向大家認錯，表示偷拍者是前離職的員工，深感抱歉，強調之前很多明星、網紅都到本店玩過，從未發生類似的事情，承諾以後一定會加強管理；此外，有自稱是員工的網友造謠Angelababy，店家也做出反擊，表示該人是冒充的，將會追究法律責任。

狼人殺店家針對Angelababy被偷拍一事認錯。（圖／微博）

Angelababy被偷拍的影片中，可以看到她和一群朋友到狼人殺店玩樂，Angelababy當天放下一頭烏黑長髮，身穿黑白拼貼的T恤和長褲，打扮得很輕便；玩著玩著，Angelababy改為盤腿坐，還放鬆到開始抽菸，吞雲吐霧的模樣相當老練，這一幕全被對面的人偷錄並PO網。

Angelababy私下抽菸的影片傳開後，吸引超多網友七嘴八舌的留言：「雖抽菸沒什麼，但真毀形象」、「不是說戒菸了嗎？怎麼又抽上了」、「怎麼能有人抽菸抽得這麼漂亮」，也有人抨擊偷拍者：「抽菸是她的自由，偷拍者可恥」、「欠打的偷拍者」、「偷拍發布合理嗎？」

事實上，Angelababy已不是第一次被拍到抽菸，當時她承認吸菸是不良嗜好，決定要戒菸，還在2020年轉發朋友的貼文表示：「我可不吸菸了」，想不到仍戒菸失敗。

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