農委會今天舉辦第6屆百大青農標竿表揚典禮，共有86位青年獲選為從農典範，其中，今年首之加任林業類別，由屏東縣永在林業生產合作社經理林家鼎獲選，他說，隨著淨零排放意識抬頭，不只要賣林產品，也有許多電子大廠接洽要買「碳權」。

農委會從2015年辦理農業公費專班，2017年辦理獎勵高中生從農計畫，2020年辦理農業經營準備金等方式，扶植青年農民發展，據統計，今天獲選的百大青農平均年齡為37歲。

林家鼎說，家族就從事林產業許久，也成立永在林業生產合作社，並有30餘名社員加入、經營900餘公頃的林地，主要為協助林農經營，而隨著2050淨零排放即將到來，也有許多電子廠與他們接洽希望購買「碳權」，只要待農委會與環保署的方法學建立好，就可以上路。

農委會表示，百大青農從2013年輔導至今，每屆陪伴輔導2年，輔導後的產值、經營面積及通路等都有成長，如第1屆百大青農產值平均提升61％、第2屆提升102％、第3屆提升74％、第4屆提升43％、第5屆也提升26％。

農委會主委陳吉仲說，要請百大青農去想像未來30年全球農業發展，全球農業會在未來30年面臨氣候變遷巨大挑戰，包括畜牧、農糧都會有影響；他強調，未來更是高糧價的時代，從農時可以參考種種資訊，未來30年才能走的更穩健及永續。