林書煒（左）受已故阿嬤影響許多。（POP Radio提供）

POP Radio歡喜迎接13歲，結合中華民國老人福利推動聯盟舉辦大獲好評的闖關市集將再次登場，訂於24日在台北市瑠公公園舉辦「『鍊起希望 手護愛』2022嘉年華活動」，邀請李玉璽、涂善存、郭靜、曾沛慈、魏嘉瑩＆溫妮到現場同樂。此外，POP Radio也在台慶期間推動「我家也有大寶貝」留言募集，希望透過聽眾分享與家中長輩的相處，喚起社會大眾對老人照護的關注。

POP Radio台長林書煒談到已故的阿嬤，言語中除了想念，更多了分敬佩，「如果阿嬤生活在現代，她擁有的才華一定能成為十分傑出的女性」，日據時代出生的阿嬤雖然當時苦無就學機會，但阿嬤透過自學與天生的一雙巧手，從手作、烹飪到裁縫都難不倒她。

林書煒表示阿嬤是她的美學品味啟蒙者，「小時候的衣服都是阿嬤做的」，阿嬤都能作出她所指定的款式，她開始工作後，阿嬤每次都會鎖定她在新聞播報的時段，或留意她在主持時的穿著，並建議她適合的造型，如同最佳美學顧問。林書煒說，雖然阿嬤去年過世，但阿嬤留下樂觀的態度與堅毅的個性將繼續影響著自己。

《鬧著玩音樂》主持人魏如昀直言「奶奶是我最大的精神支柱」，她表示高齡92歲的奶奶「偶包」很重，居家都維持穿戴整齊的形象，愛漂亮也很懂穿搭的日常，也深深影響自己和姐姐魏如萱。魏如昀談到與奶奶的回憶如數家珍，在她眼中的奶奶不只是大力士，個性幽默又愛笑，同時也能堅強地面對至親好友的生離死別，「還好她很幽默，讓我們全家人在遇到任何事情都有力量能一笑置之」。

魏如昀日前被求婚成功，她透露奶奶曾經傳授擇偶準則要像阿公一樣「把你放在心上」、「妳的事情比他的還重要」，魏如昀說，身為長女的奶奶因為要照顧家人，即使到了適婚年齡都無暇考慮婚姻大事，阿公當時為了見到奶奶，每天從富里騎腳踏車到東竹，最後終於等到奶奶點頭。魏如昀向奶奶告知婚訊後，已經被叮嚀「要趕快來提親」，她則笑稱目前已有在安排。