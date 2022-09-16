周子逸對自己沒信心，老師小宇（右二）幫他說話。（三立提供）

三立、TVBS戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》本周出演者正式發表第2首以「曖昧」為主題的作品，過程中周子逸再度受挫，忍不住回嗆炎亞綸，最終他決定脫離團隊，忍不住說：「我承受不住了，努力打成一片還是受到這種評價。」

周子逸覺得自己只能說過去的曖昧，還好都是好的，但對重新配對再度落空，連宋念宇（小宇）老師都忍不住幫腔說：「光觀察你的外在，她們實在沒眼光！」周子逸很幽默地回說可能才華比不過其他男生，只能靠外表吃飯，連炎亞綸都驚訝笑說：「他不小心說了好有自信的話！」而自信心不足的周子逸不禁問老師們，他的作品跟其他人比較會不會太平凡。

即使在作品發表的當下，他對於自己還是有很多疑問，到最後連宋念宇（小宇）老師都忍不住問說：「你自己有沒有去思考為甚麼沒人要跟你合作？」過程中，周子逸情緒崩潰到回嗆炎亞綸，讓現場鴉雀無聲，所有成員也都睜大眼。

炎亞綸表示周子逸兩次作品都未能進入前2名，可能大家忽略了他心理狀態，所以負擔與失落相對大，周子逸最後也覺得承受不住，他努力和大家打成一片還獲這種評價，「當下心情很悲憤」，而為讓自己放鬆，他決定離開這團隊，但事後表示：「對自己當初的衝動退出後來真的很後悔。」

而《為你唱情歌》廖柏雅、高有翔與曾韻帆參加《完全娛樂》，連主持人宇宙都忍不住問：「在《為你唱情歌》中，到底有沒有一些粉紅泡泡呀？」高有翔笑說當然有，2人有次在節目中約會，他有幫曾蘊帆剝蝦，讓大家稱讚是暖男。

而對節目二次配對的結果，宇宙問：「廖柏雅在節目當中你選了另外一位partner對不對？怎麼那麼狠拋棄DODO？」廖柏雅感緊解釋：「不是狠啦！因為我覺得上節目可以認識那麼多不一樣的音樂人，交朋友我覺得可以試試看不一樣的Style。」

曾蘊帆故意說在過程中她覺得廖柏雅完全沒有在不好意思。」這時讓原本是一對的高有翔跳出來說：「妳（蘊帆）也是把我換掉的那一個。」高有翔表示他在第二次的第一人選還是曾蘊帆，但是她卻把他換掉，曾蘊凡有點尷尬說她那時候也很糾結，原本想說要繼續嗎？這時大家在旁邊窺他們說：「根本是假戀愛真創作！」

而節目以音樂家上戀愛實境為主軸，宇宙要3人用1首歌曲形容另外兩位，高有翔毫不考慮就說：「曾蘊帆最適合阿雅的ㄘㄨㄚˋ冰進行曲，因為她一直在吃啊！」曾蘊帆不服說只想說填飽大家的肚子！現場惹來一陣笑聲。

而曾蘊帆對高有翔的歌曲是「相見恨晚」，因為他們都住中壢，然後現在才認識。而對廖柏雅，曾蘊帆形容是「weekend boyfriend」，剛好是廖柏雅主打新歌！」曾蘊帆開玩笑說：「等下匯款業配費給我！」