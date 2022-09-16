康士坦的變化球受邀參加弘大音樂節。（re： public records提供）

獨立搖滾樂團康士坦的變化球，日前受邀飛往韓國參加弘大音樂節（Zandari Festa），獨特風格震撼不少海外樂迷，首度出征韓國的他們驚喜直呼：「彷彿回到起點的感動。」不僅準備多首招牌歌曲，出發前還特別與師弟OHAN練習韓文，希望能跟台下樂迷交流，儘管文化背景不同，仍用音樂拉近了彼此距離。他們也趁音樂祭期間認識韓國樂團Cotoba，特別去欣賞他們的演出，進而成為朋友。

康士坦的變化球近年征戰台灣大小音樂祭，今年受邀「Taiwan Beats」海外演出規劃，前進南韓首爾弘大音樂節，一連送上〈美好的事可不可以發生在我身上〉、〈Hi There〉等歌，把生猛表演魅力直送韓國現場，樂團開心表示：「其實直到上台前，都不確定韓國樂迷是否對我們的音樂熟悉，沒想到演完後，意外得到很不錯的反應，還一直聽到他們在喊團名『KST、KST』，完全意想不到的收穫。」

演出當天也發生意外小插曲，吉他手ARNY的吉他背帶扣斷掉，乾脆用大力膠黏著演完一場，他笑說：「不斷用自己的身體在Hold住吉他，好像在鍛鍊核心。」為了韓國之行，康士坦的變化球出發前密集練習基本生活韓語，邀請師弟也是

樂團I Mean Us 主唱OHAN開班授課，除了基本打招呼的說法，還學了點菜時的用語，以及各種韓國菜的念法，包括豬五花、韓牛、泡菜鍋等，團員練習時苦笑說：「應該請OHAN直接錄下語音，到時候直接播給店員聽。」