黃嘉千、夏克立16年異國婚姻今年7月驚傳觸礁，和黃嘉千有多年交情的竇智孔，近日接受訪問，被問到黃嘉千是否在他面前哭過？竇智孔沒承認也沒否認，僅拋一句話：「等之後可以講再講」。

而竇智孔最近以行腳節目得到入圍金鐘獎的門票，他主持該節目2年多，也兩度入圍金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，當時他人正要去南投出外景，聽聞喜訊後低調表示：「很怕自己失落感太重，所以平常心對待。」而老婆幃幃當時連線恭喜他「要得獎了」，竇智孔則制止笑說：「還沒有啦！」

付出再度受到肯定，竇智孔表示要特別感謝評審青睞，也感謝工作人員和製作團隊是最大功臣，這些幕後英雄往往「最早到、最晚走」，尤其野外拍攝工作比棚內辛苦很多，感激大家一起不眠不休地將節目錄到最好，他也感謝過去受訪者的貢獻，直言：「謝謝他們願意掏心掏肺跟我聊天，把他們的故事講出來。」

據《三立新聞網》報導，聊到好友黃嘉千，竇智孔受訪時承認這陣子就是默默關心並幫黃嘉千打氣，其他細節不方便透露，也沒多說是否看過黃嘉千忍不住淚崩，目前就等方便講的時候再說。