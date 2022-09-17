在 哈蘭德 離隊後進球數就分配到各多特蒙德球員身上（圖片來源︰達志影像）

德甲在完成6輪比賽之後，榜首形勢有所改變。排第一名是柏林聯，而衛冕拜仁慕尼黑連續打平了3場之後目前跌到了第三位。而德甲前列形勢十分緊湊，第一位的柏林聯至第五位的多特蒙德積分只有2分的距離。在完成本周賽事後榜首形勢隨時又會有改變。

【足球-德甲】[沙爾克04 @ 多特蒙德][09/17 (六) 21:30] [編號 708]

多特蒙德於本場魯爾區的德比戰對上死敵沙爾克04，目標全取3分以便挑戰榜首位置。多特蒙德本季有挪威前鋒 哈蘭德 Erling Haaland 離隊、代替他的前鋒 哈勒 Sébastien Haller 患癌的情況下，球隊攻力大不如前。聯賽6戰只進了8球，是前五名球隊當中進球最少的一隊。隊長 馬可·羅伊斯 Marco Reus 有2顆進球，已經是球隊聯賽進球最多的球員。

沙爾克04上一場聯賽3:1擊敗了波鴻，取得重返德甲後首場聯賽勝利。球隊聯賽6戰1勝3平2敗得6分排在第十二位，距離降級區就只差1分，所以成績不算理想。要留意是多特蒙德近年在魯爾區德比佔有優勢，近4次對壘3勝1平，近8戰則是4勝2平2敗。特別是近4次對壘，沙爾克04都無法進球。所以本場首選不讓分/多特蒙德勝，也可以試試大小[客隊]沙爾克04小0.5和1.5。

推薦︰ <足球>708沙爾克04 @ 多特蒙德 讓分 (多特蒙德 (-1))；大小[客隊] (沙爾克04 小 0.5)

凱因茨 為科隆取得了2顆進球（圖片來源︰達志影像）

科隆周日作客積分榜最後一名的波鴻目標全取3分為，希望可以進一步拉近跟前列球隊的距離。本場首選不讓分/科隆勝，也可試試大小[總分]大2.5。

【足球-德甲】[科隆 @ 波鴻][09/18(日)23:30] [編號 715]

科隆聯賽6戰2勝3平1敗得9分排第七位，但跟第三位的拜仁慕尼黑距離也只是3分。球隊上一場聯賽主場0:1敗於掛在第一名柏林聯，算是非戰之罪。不過本場的對手是最後一名的波鴻，科隆當然是全力求勝。

科隆另一個特色和多特蒙德類似，就是進球球員分佈平均。球隊聯賽6戰攻進10球，攻力尚算一般。奧地利中場 凱因茨 Florian Kainz 是球隊首席射手，其實也不過是進了2球。

只是波鴻本賽季表現令人失望，球隊上賽季排名第十三完成球季，聯賽34戰只丟52顆球，是德甲第十二名或以後球隊中丟球最少的一隊。但波鴻來到本賽季成績倒退，聯賽6戰全敗排名倒數第一，是德甲唯一0積分的球隊，只進了4球，丟掉18球。本場遇上科隆，實難看好波鴻可以有特別的改善，本場首選不讓分/科隆勝。

推薦︰ <足球>715科隆 @ 波鴻 不讓分 (科隆)；大小[客隊] (科隆 大 1.5)