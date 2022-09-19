桃園市八德國民運動中心天花板18日因地震塌落，運動中心執行長陳孟紳表示，今天已由三大公會鑑定，在結果出爐前不便評論。不過有側翼批評是燈箱問題，陳孟紳表示，因為營造商設計不符合民眾需求，從開幕投訴至今，桃園市體育局才委託救國團改善。
八德國民運動中心天花板18日因地震掉下，砸傷1民眾，挨批是豆腐渣工程。有側翼稱是經營的救國團近日裝設燈箱影響。陳孟紳表示，19日早上技師、建築師、土木結構三大公會已經前往鑑定，結果出爐前，無法評論。
陳孟紳說，主要是營造廠商在體育館裝設的的燈光太刺眼，開燈時還需要時間熱機，民眾從開幕投訴至今，體育局5、6、7、8月連續開4次工程缺失會議，其中一部分就是檢討燈光問題，為此體育局委託救國團裝設燈箱，改善民眾視線不佳體驗。
陳孟紳說，18日市長鄭文燦、體育局第一時間會勘時，沒有甩鍋給救國團，倘若三大公會認定是燈箱裝設才導致天花板塌落，絕不會推諉責任。
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