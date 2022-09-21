大陸男星金世佳曾主演金馬入圍大片《一支勺子》，憑藉俊朗外表和189cm身高，頗受少女粉絲的喜愛，私下生活極少曝光，未曾想日前被八卦媒體拍到，他手摟一名長髮妹香肩，2人互動曖昧不清，隔天妹子更抱著孩子現身，畫面一曝光後，不少網友瘋猜隱婚生子，不過大家一面倒支持結婚。

金世佳日前被八卦媒體拍到，晚間和一名長髮妹及朋友聚餐，可看到他自然地將手勾上女方肩膀，互動宛如男女伴侶般，口中還對女方說了幾段話，就像一對新婚夫妻般；隔天，2人再度攜伴出門，走向代步用的車子時，女方手裡還抱著一名激似金世佳小男孩，讓網友瘋猜應是隱婚生子。

金世佳與長髮妹舉止親密，似乎彼此熟識。(圖/微博)

據陸媒爆料，該長髮妹是金世佳的執行經紀，2020年傳出戀愛緋聞的對象正是她，雙方還熱戀超過2年時光。多數網友均祝福明星新生活，「他沒賣單身人設的話，不存在什麼隱婚，沒有大張旗鼓宣傳而已」、「35歲了，難道演員就不能結婚生子？不能戀愛？不能生孩子？」、「有孩子怎麼了，人家是靠演技吃飯」。

金世佳說演員只是職業，沒必要去太關注他。(圖/微博)

金世佳在過去採訪說，他很感激粉絲朋友厚愛，但粉絲愛的應是作品人設，而非現實生活中的本人。除此之外，他也強調，演戲只是人生中的一部分，而且自己只是普通人，沒必要關注他的言行，盼望大家過好各自的生活。